В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы проведения муниципальных выборов осенью
В актовом зале мэрии Карабулака прошло совещание с участием председателя территориальной избирательной комиссии Магомета Мальсагова, заместителя главы муниципального образования Азраила Джандигова и руководителей участковых избирательных комиссий.
В ходе заседания обсудили организационные вопросы, технические аспекты, проблемные моменты подготовки и проведения выборов депутатов городского совета, которые пройдут в начале осени.
Напомним, действующие депутаты, избранные по партийным спискам 4 года назад, слагают свои полномочия в сентябре. Законодательное собрание города состоит из 20 депутатов.