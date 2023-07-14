В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы проведения муниципальных выборов осенью

В ходе заседания обсудили организационные вопросы, технические аспекты, проблемные моменты подготовки и проведения выборов депутатов городского совета, которые пройдут в начале осени.

Напомним, действующие депутаты, избранные по партийным спискам 4 года назад, слагают свои полномочия в сентябре. Законодательное собрание города состоит из 20 депутатов.