В Карабулаке Ингушетии обсудили вопросы, связанные с недоимкой налоговых платежей

Одна из главных тем обсуждения касалась налоговых поступлений в бюджет города Карабулака, с учётом ситуации, сложившейся из-за списания средств налоговой службой по уплаченным налоговым платежам в местный бюджет, связанной с введением системы единого налогового платежа (ЕНП).

С основным докладом на мероприятии выступил заместитель начальника УФНС России по республике Ислам Костоев, дополнили спикера руководители предприятий и учреждений.

По информации мэрии города, поднимался острый вопрос о недоимке налоговых платежей (земельный налог с физических и юридических лиц, имущественный налог с физических лиц, транспортный налог с физических лиц и организаций). Информацию также подготовил представитель фискального органа, содокладчиками стали представители Управления Федеральной службы судебных приставов по РИ и Управления по организации деятельности мировых судей по РИ.

Заключительную часть заседания посвятили анализу проведённой работы по снижению неформальной занятости на территории муниципального образования. Отчёт представил государственный инспектор по труду Микаил Евлоев.