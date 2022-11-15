В Карабулаке Ингушетии организовали бесплатное посещение цирка для 100 малышей из малоимущих семей

«Ребятишки посмотрели яркое шоу „Разрывая повседневность“. Цирк „ЛорРус“ находится в нашем городе в рамках гастрольного турне по Северному Кавказу. Выступления акробатов, жонглёров, эквилибристов, опасные фокусы и мототрюки, захватывающее фаер-шоу оставили у детей неизгладимое впечатление», — отметили в администрации муниципального образования.

Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов выразил признательность администрации цирка «ЛорРус» за поддержку благотворительной акции, подаренные радостные эмоции малышам. В свою очередь гости поблагодарили руководство города за оказанную помощь и содействие.