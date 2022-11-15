В Карабулаке Ингушетии организовали бесплатное посещение цирка для 100 малышей из малоимущих семей
Карабулакская мэрия организовала бесплатное посещение цирка для 100 малышей из малоимущих семей города.
«Ребятишки посмотрели яркое шоу „Разрывая повседневность“. Цирк „ЛорРус“ находится в нашем городе в рамках гастрольного турне по Северному Кавказу. Выступления акробатов, жонглёров, эквилибристов, опасные фокусы и мототрюки, захватывающее фаер-шоу оставили у детей неизгладимое впечатление», — отметили в администрации муниципального образования.
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов выразил признательность администрации цирка «ЛорРус» за поддержку благотворительной акции, подаренные радостные эмоции малышам. В свою очередь гости поблагодарили руководство города за оказанную помощь и содействие.