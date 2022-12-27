В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка

Место проведения — площадка перед торгово-логистическим комплексом «Сити-центр» на улице Джабагиева.

Организуют мероприятие Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии и администрация города Карабулака.

По словам организаторов ярмарки, жители и гости города смогут приобрести продукцию региональных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Время работы ярмарки — с 9:00 до 12:00.