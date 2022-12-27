В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка
В преддверии новогодних праздников в Карабулаке 28 декабря пройдёт продовольственная ярмарка.
Место проведения — площадка перед торгово-логистическим комплексом «Сити-центр» на улице Джабагиева.
Организуют мероприятие Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии и администрация города Карабулака.
По словам организаторов ярмарки, жители и гости города смогут приобрести продукцию региональных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Время работы ярмарки — с 9:00 до 12:00.