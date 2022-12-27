Ярмарка

В Карабулаке Ингушетии откроется продовольственная ярмарка

0

В преддверии новогодних праздников в Карабулаке 28 декабря пройдёт продовольственная ярмарка.

Место проведения — площадка перед торгово-логистическим комплексом «Сити-центр» на улице Джабагиева.

Организуют мероприятие Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии и администрация города Карабулака.

По словам организаторов ярмарки, жители и гости города смогут приобрести продукцию региональных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных. Время работы ярмарки — с 9:00 до 12:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии газовики взыскали с должников 30 млн рублей
В администрации Главы Ингушетии наградили более 70 представителей различных сфер деятельности
17,5 тыс. «умных» счетчиков установили энергетики в регионах СКФО с начала года
Глава Ингушетии исполнил три новогодних желания детей в рамках «Елки желаний»
Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником
В Малгобекском районе Ингушетии пройдет продовольственная ярмарка
Ингушским школьникам рассказали о военных профессиях
В одном из округов Назрани Ингушетии установили водяной насос высокого давления
В столице Ингушетии на новогоднее мероприятие пригласили детей участников СВО
В МКЖР Ингушетии проходит выставка
В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК

Главное

Яндекс.Метрика

 