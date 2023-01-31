В Карабулаке Ингушетии открылось первичное отделение «Движения первых»

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В первой школе Карабулака заработало первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Инициаторами создания ячейки стали сами школьники. Директор общеобразовательного учреждения Зарета Часыгова одобрила идею, заявив о готовности всемерной поддержки работы отделения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, руководитель регионального отделения «Движения первых» Саид-Магомед Кодзоев рассказал ребятам о возможностях и перспективах, которые открывает участие в организации.

Отмечается, что новое движение поможет развить творческие и лидерские качества обучающихся, навыки коммуникации, креатива и коллективной работы.

Напомним, «Движение первых» призвано помочь каждому школьнику внести большой вклад в развитие страны и реализовать свои проекты по 12 различным направлениям: наука, культура, спорт, экология и многие другие. Участниками движения могут стать ребята с 8 лет, верхнего возрастного порога нет.

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