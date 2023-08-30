Мероприятие

В Карабулаке Ингушетии отмечают 28-летие города

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В парке Славы Карабулака стартовало праздничное мероприятие, посвященное 28-летию города, сообщили в муниципальном образовании.

К гостям и жителям города обратился мэр Ахмед Дидигов: «У нас впереди много работы, направленной на динамичное развитие города, благоустройство муниципальных территорий, совершенствование коммунальной инфраструктуры, увеличение экономического потенциала, повышение качества жизни граждан. Есть определённые планы и здоровые амбиции, совместными усилиями, с помощью Всевышнего, мы постараемся их реализовать».

Отмечается, что особое внимание организаторы празднеств уделили подрастающему поколению, юных гостей будут развлекать весёлые аниматоры, также состоится детский турнир по шахматам.

В рамках концертной программы на сцене выступят звезды местной эстрады, также публике представят свои номера известные иногородние исполнители. Солисты городского Дома культуры споют замечательные патриотические песни, детский хореографический ансамбль «Таргим» подарит гостям и жителям города яркие танцевальные номера.

 

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