В Карабулаке Ингушетии подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление городских объектов

На мероприятие пригласили представителей хозяйствующих субъектов, которые выразили желание принять участие в состязании, это было важно для объективной оценки конкурсантов.

Как сообщили в мэрии города, в ходе мониторинга объектов МСП члены комиссии обращали внимание на украшение фасадов, входных групп зданий, благоустройство прилегающих территорий, нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике.

Предварительно было отобрано восемь участников конкурса, соответствующих данным критериям полностью или частично, затем из них на финальном голосовании определили троих лучших.

Победителем конкурса, набрав наибольшее количество баллов, стал торговый центр «Парус» (Беслан Шишханов), на второй позиции магазин «Беркат» (Дауд Аушев), итоговое третье место досталось АГЗС «M-GI» (Заурбек Мальсагов).

Напомним, администрация города предусмотрела ценные призы за лучшее новогоднее оформление объектов торговли и сферы услуг.