В Карабулаке Ингушетии подвели итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств

Мероприятие прошло в расширенном формате, кроме постоянных членов комиссии в её работе приняли участие советник Главы Ингушетии, руководитель республиканской антинаркотической комиссии Игорь Антонов, депутат Народного собрания Ингушетии Ахмед Костоев, секретарь региональной антинаркотической комиссии Апти Татиев, имам мечети в Карабулаке по улице Фрунзе Мустафа Паров, директор реабилитационного центра «Возрождение» Илез Сурхоев.

Начальник ОМВД России по г. Карабулаку Батыр Кузиков сообщил в своём докладе, что за 11 месяцев текущего года на территории города правоохранителями выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них 6 относятся к категории тяжких. 9 материалов по ним направлены в суд. Также выявлены 39 административных правонарушений, связанных с хранением и употреблением наркотических средств. Общий вес изъятых наркотических средств за отчётный период составил 608,66 г, из них метилэфедрон — 4,02 г, марихуана — 601,58 г, изъято сильнодействующее вещество «прегабалин» — 3,06 г.

Анализ наркоситуации в Карабулаке представила врач-нарколог городской больницы Роза Идигова. Она отметила, что на данный момент на учёте стоит 101 человек, это 97 мужчин и 4 женщины, из них 96 находятся ша профилактическом учёте и 5 на диспансеризации. В разрезе возрастов следующая ситуация: 17-18 лет — 0 чел., 19 лет — 2 чел., 20-39 лет — 66 чел., 40-59 лет — 29 чел., 60 лет и старше — 4 чел. Из 413 человек, принявших участие в освидетельствовании, факт употребления или опьянения наркотиками выявлен у 46 исследованных.

Участники встречи активно задавали докладчикам интересующие их вопросы по поднятым темам. В процессе обсуждения особое внимание членов комиссии было сосредоточено на формировании негативного отношения молодёжи к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мотивации и создании условий к ведению здорового образа жизни, творческой самореализации подростков.

В завершение заседания рассмотрели и утвердили план работы комиссии на следующий год. С учётом актуальности проблемы глава Карабулака сообщил, что принято решение об увеличении в 2022 году объема финансирования антинаркотических мероприятий в рамках муниципальной программы.