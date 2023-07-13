Наркотики

В Карабулаке Ингушетии полицейские изъяли марихуану и мефедрон

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Сотрудники ППС ОМВД России по Карабулаку задержали на улице Заречной города и доставили в отдел мужчину, у которого в ходе личного досмотра, обнаружено и изъято 69,35 граммов марихуаны.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Также на улице Промысловой правоохранителями задержан другой горожанин, у которого нашли мефедрон — 0,50 гр. Он водворен в ИВС.

Фигуранту вменяется ч. 1 ст. 228 УК России, в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП — «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

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