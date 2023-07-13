В Карабулаке Ингушетии полицейские изъяли марихуану и мефедрон

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Также на улице Промысловой правоохранителями задержан другой горожанин, у которого нашли мефедрон — 0,50 гр. Он водворен в ИВС.

Фигуранту вменяется ч. 1 ст. 228 УК России, в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП — «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».