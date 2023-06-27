В Карабулаке Ингушетии продолжается реконструкция мусульманского и христианского кладбищ

Обновление проводится, в первую очередь, на тех объектах, где это не делалось годами. Основной акцент — на качество проводимых работ. На мусульманском кладбище места захоронений полностью обновили, установили новые ворота и почти 1 тыс. метров нового ограждения с укрепленным основанием. Расширили и территорию кладбища и заменили полностью освещение.

Также на территории появилась обустроенная автостоянка, подсобное помещение для инвентаря и зонт, под которым можно укрыться от солнца и дождя. Во время строительных работ учитываются пожелания смотрителей кладбища.

Ремонт идет и на христианском кладбище в Карабулаке. Основная работа уже завершена, в том числе — полностью заменено ограждение.

Напомним, в рамках договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с предпринимателем Микаилом Гуцериевым, до конца текущего года в республике планируется обновить 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ, остальные места захоронений приведут в надлежащий вид в 2024 году.