В Карабулаке Ингушетии прошла спартакиада «Здоровая нация» с участием Александра Емельяненко

Как сообщили в мэрии города, соревнования состоялись на мини-стадионе, расположенном на улице Кирова, и включали в себя несколько спортивных дисциплин — футбол, брусья, подтягивание на турнике. Были созданы различные возрастные и уровневые категории, чтобы каждый участник мог проявить свои спортивные навыки.

Главный приз для победителя составил 50 тысяч рублей. Мероприятие при участии Александра Емельяненко поддержала мэрия Карабулака и различные спонсоры.