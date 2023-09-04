Спартакиада

В Карабулаке Ингушетии прошла спартакиада «Здоровая нация» с участием Александра Емельяненко

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В Карабулаке в рамках программы по лечению наркозависимости были организованы спортивные состязания для участников реабилитации — спартакиада «Здоровая нация».

Как сообщили в мэрии города, соревнования состоялись на мини-стадионе, расположенном на улице Кирова, и включали в себя несколько спортивных дисциплин — футбол, брусья, подтягивание на турнике. Были созданы различные возрастные и уровневые категории, чтобы каждый участник мог проявить свои спортивные навыки.

Главный приз для победителя составил 50 тысяч рублей. Мероприятие при участии Александра Емельяненко поддержала мэрия Карабулака и различные спонсоры.

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