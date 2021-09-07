В Карабулаке Ингушетии прошло мероприятие антитеррористической направленности для школьников

В ходе беседы с ребятами обсуждалась необходимость в серьезном отношении к такой проблеме, как терроризм. Вспомнили имена жертв нападения, случившегося 22 июня 2004 года, когда незаконное вооруженное бандформирование лишило жизней десятков людей, выполнявших свой долг, находясь на дежурстве в правоохранительных органах. Почтили их память.

«Юные участники мероприятия ответственно отнеслись к обсуждаемой проблеме всего человечества и приняли активное участие в беседе, вникая в каждую деталь разговора», — отметили организаторы.