Профилактика терроризма

В Карабулаке Ингушетии прошло мероприятие антитеррористической направленности для школьников

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В городском Доме культуры Карабулака состоялось мероприятие антитеррористической направленности для учащихся школы № 2, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе беседы с ребятами обсуждалась необходимость в серьезном отношении к такой проблеме, как терроризм. Вспомнили имена жертв нападения, случившегося 22 июня 2004 года, когда незаконное вооруженное бандформирование лишило жизней десятков людей, выполнявших свой долг, находясь на дежурстве в правоохранительных органах. Почтили их память.

«Юные участники мероприятия ответственно отнеслись к обсуждаемой проблеме всего человечества и приняли активное участие в беседе, вникая в каждую деталь разговора», — отметили организаторы.

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