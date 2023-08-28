Вольная борьба

В Карабулаке Ингушетии прошло открытое первенство города по вольной борьбе

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В Карабулаке прошло открытое первенство города по вольной борьбе, организатором соревнований стала местная спортивная школа.

В состязаниях, прошедших в физкультурно-оздоровительном комплексе, приняли участие около двухсот юных борцов. Турнир приурочили к приближающемуся Дню города.

Как сообщили в мэрии, юноши и юниоры оспаривали награды в 11 возрастных и 33 весовых категориях. В общекомандном зачёте хозяева ковра были вне конкуренции, в активе карабулакских борцов 16 первых, 18 вторых и 13 третьих мест.

Отмечается, что в числе почётных гостей мероприятия был двукратный участник Олимпийских игр, чемпион Азии по вольной борьбе Магомед Мусаев.

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