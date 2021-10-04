В Карабулаке Ингушетии прошёл открытый турнир по мини-футболу среди юношей

Организовала соревнования мэрия города. По итогам состязаний первое место заняла команда «Хамхи» из сельского поселения Троицкое, на втором и третьем призовых местах расположились хозяева соревнований: команды «Карабулак» и «Городок».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, мини-футбольные дружины наградили кубками, медалями, грамотами главы города и ценными призами. Также отметили грамотами и памятными подарками отличившихся участников за индивидуальные достижения в трёх разных номинациях: лучший игрок, вратарь и защитник.