В Карабулаке Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»

Как сообщили в мэрии муниципалитета, их получателями стали посетители крупных торговых предприятий, зон отдыха, автомобилисты, пешеходы.

Мероприятие провели представители молодёжи и местные юнармейцы. Организационную поддержку в проведении символической патриотической акции оказали сотрудники мэрии Карабулака, безопасность участников мероприятия обеспечивали работники ГИБДД.

Напомним, мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.