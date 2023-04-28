В Карабулаке Ингушетии провели акцию «Георгиевская ленточка»
На оживлённых участках города Карабулака, в местах массового пребывания граждан раздавали георгиевские ленточки.
Как сообщили в мэрии муниципалитета, их получателями стали посетители крупных торговых предприятий, зон отдыха, автомобилисты, пешеходы.
Мероприятие провели представители молодёжи и местные юнармейцы. Организационную поддержку в проведении символической патриотической акции оказали сотрудники мэрии Карабулака, безопасность участников мероприятия обеспечивали работники ГИБДД.
Напомним, мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.