В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину
Антинаркотическая комиссия Карабулака совместно с ОМВД России по городу и местным молодёжным советом провели игру-викторину среди учащихся 9-10 классов на тему последствий, возникающих после приёма наркотических средств, и как не попасть в пагубную для здоровья и жизни зависимость.
Как сообщили в мэрии муниципального образования, профилактическое мероприятие состоялось в стенах средней городской школы № 5. Увлекательным получился последний этап игры, который завершился шерстяным тимбилдингом.
Отмечается, что по итогам викторины определили победителей и вручили подарки, а также всем участникам раздали информационный материал в виде брошюр, блокнотов антинаркотического содержания.