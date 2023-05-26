В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину

Антинаркотическая комиссия Карабулака совместно с ОМВД России по городу и местным молодёжным советом провели игру-викторину среди учащихся 9-10 классов на тему последствий, возникающих после приёма наркотических средств, и как не попасть в пагубную для здоровья и жизни зависимость.