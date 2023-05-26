Профилактика наркомании

В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину

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Антинаркотическая комиссия Карабулака совместно с ОМВД России по городу и местным молодёжным советом провели игру-викторину среди учащихся 9-10 классов на тему последствий, возникающих после приёма наркотических средств, и как не попасть в пагубную для здоровья и жизни зависимость.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, профилактическое мероприятие состоялось в стенах средней городской школы № 5. Увлекательным получился последний этап игры, который завершился шерстяным тимбилдингом.

Отмечается, что по итогам викторины определили победителей и вручили подарки, а также всем участникам раздали информационный материал в виде брошюр, блокнотов антинаркотического содержания.

 

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