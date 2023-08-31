В Карабулаке Ингушетии провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»
В Карабулаке провели ежегодную акцию «Собери ребенка в школу», сообщили в администрации города.
В рамках благотворительного мероприятия детям переданы 100 портфелей с необходимыми ученическим принадлежностями. Они были закуплены на средства мэрии города.
Отмечается, что помощь оказана малоимущим и многодетным семьям, семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, семьям членов СВО, а также школьные ранцы получили дети из семей, вернувшихся из Сирии.