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В Карабулаке Ингушетии провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»

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В Карабулаке провели ежегодную акцию «Собери ребенка в школу», сообщили в администрации города.

В рамках благотворительного мероприятия детям переданы 100 портфелей с необходимыми ученическим принадлежностями. Они были закуплены на средства мэрии города.

Отмечается, что помощь оказана малоимущим и многодетным семьям, семьям, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, семьям членов СВО, а также школьные ранцы получили дети из семей, вернувшихся из Сирии.

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