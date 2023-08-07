Акция

В Карабулаке Ингушетии провели масштабную экологическую акцию

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В Карабулаке на территории центрального городского пруда прошла масштабная экологическая акция.

Как сообщили в мэрии, в мероприятии приняли участие сотрудники городской администрации, молодежные активисты и юнармейцы. Акцию провели в преддверии Дня города, который будет отмечаться в конце августа.

Отмечается, что по итогам экологической уборки собрано порядка 75 мешков мусора. Кроме того, в рамках общегородского субботника работники подведомственных учреждений привели в порядок прилегающие к административным зданиям территории.

 

 

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