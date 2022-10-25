В Карабулаке Ингушетии провели масштабную проверку источников теплоснабжения

Как сообщили в администрации муниципального образования, в рейдовом мероприятии приняли участие представители мэрии, отдела надзорной деятельности МЧС по РИ, газовой службы и КРЭС. Профилактическая акция направлена на снижение рисков возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с неправильной эксплуатацией электро- и газового оборудования.

Отмечается, что для предотвращения аварийных ситуаций в осенне-зимний период было оценено техническое состояние газовых плит, котлов, колонок, дымовых и вентиляционных каналов.

В ходе мероприятия жителям частного сектора раздали памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования, им напомнили, что возникающие при его эксплуатации неполадки грамотно могут устранить лишь представители специализированной службы, с которой у его владельца должен быть заключён договор на техническое обслуживание.