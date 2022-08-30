В Карабулаке Ингушетии провели открытую квест-игру к 27-летию города

Квест-игра на знание города проводится уже третий год подряд, с каждым разом мэрия старается повысить качество ее организации, это касается и игрового процесса, и предусмотренного поощрения для участников. По сравнению с прошлым годом, призовой фонд был увеличен в 2 раза и составил на этот раз 100 тысяч рублей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, в год 30-летия Республики Ингушетия было решено провести турнир в открытом формате. В квесте приняли участие команды, представляющие молодёжный совет при Главе Ингушетии, ГТРК «Ингушетия», «Молодую гвардию», Карабулакский медико-технологический колледж и мэрию Карабулака.

Отмечается, что в соответствии с условиями игры участники, получив задания, отгадывали головоломки, находили зашифрованные в них городские объекты, перемещаясь по локациям. Лучше всего это удалось сделать учащимся колледжа, они успели за отведённые на состязания 2,5 часа успешно пройти 7 из 8 этапов, следом финишировали активисты молсовета и муниципалы, они остались на шаг позади, пройдя 6 испытаний, молодогвардейцы и журналисты прошли 4 и 3 игровые станции, соответственно.

Утешительным призом за 4 и 5 места стали пауэр-банки, за итоговую 3-ю позицию вознаградили беспроводными наушниками, следующая пятёрка участников удостоилась фитнес-трекеров, победитель получил умные колонки «Яндекс-станция». Все команды также отметили дипломами в соответствии с занятыми местами.