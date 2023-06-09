В Карабулаке Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу

Нынешние состязания приурочили к очередной годовщине образования республики.

«На этот раз сработало правило — новичкам везёт, оба дебютанта интеллектуальной викторины — МВД и МЧС — разделили верхние места условного пьедестала почёта, но это скорее не везение, а опыт и знания», — сообщили организаторы интеллектуальных соревнований.

Все участники турнира были отмечены ценными призами в соответствии с занятыми итоговыми местами.