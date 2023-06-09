Турнир

В Карабулаке Ингушетии провели открытый региональный турнир по брейн-рингу

0

Мэрия Карабулака провела открытый региональный турнир по брейн-рингу, мероприятие реализуется в городе третий год подряд.

Нынешние состязания приурочили к очередной годовщине образования республики.

«На этот раз сработало правило — новичкам везёт, оба дебютанта интеллектуальной викторины — МВД и МЧС — разделили верхние места условного пьедестала почёта, но это скорее не везение, а опыт и знания», — сообщили организаторы интеллектуальных соревнований.

Все участники турнира были отмечены ценными призами в соответствии с занятыми итоговыми местами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих
Ингушетию посетит делегация из Карелии
В Ингушетии выпускники девятых классов сдают ОГЭ по математике
За повторное «пьяное вождение» житель Ингушетии отработает 200 часов
Проведение вакцинации против полиомиелита обсудили в парламенте Ингушетии
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по вопросам детской преступности

Главное

Яндекс.Метрика

 