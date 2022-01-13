Рейд

В Карабулаке Ингушетии провели первый в текущем году рейд по легализации объектов налогообложения

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В Карабулаке провели первый в этом году рейд по выявлению неформальной занятости и лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

В рейде приняли участие представители экономического и архитектурного отделов мэрии города, налоговой службы.

«В ходе инспекции у 12-ти коммерческих точек было выявлено 5 фактов отсутствия налоговой регистрации объектов и трудовых договоров с работниками», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Карабулака.

Участники рейда указали предпринимателям на выявленные нарушения, которые должны быть устранены в ближайшее время.

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