В Карабулаке Ингушетии провели первый в текущем году рейд по легализации объектов налогообложения

В рейде приняли участие представители экономического и архитектурного отделов мэрии города, налоговой службы.

«В ходе инспекции у 12-ти коммерческих точек было выявлено 5 фактов отсутствия налоговой регистрации объектов и трудовых договоров с работниками», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Карабулака.

Участники рейда указали предпринимателям на выявленные нарушения, которые должны быть устранены в ближайшее время.