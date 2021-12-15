Профилактика наркомании

В Карабулаке Ингушетии провели профилактическую акцию «Молодёжь против наркомании»

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В актовом зале карабулакской гимназии провели профилактическую акцию «Молодёжь против наркомании», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

В мероприятии со школьниками участвовали представители администрации Карабулака, ГОВД, реабилитационного центра «Возрождение». Акция направлена на снижение потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ среди подрастающего поколения.

Молодым людям рассказали о вреде наркотиков, о том, какие могут быть последствия из-за их употребления и распространения. Также учащихся познакомили с нормами административного и уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. Ребята внимательно слушали, задавали вопросы и разбирали интересующие их темы. По итогам мероприятия учащимся вручили информационные буклеты, а также памятные подарки.

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