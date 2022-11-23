Антитеррор

В Карабулаке Ингушетии провели со школьниками учения по действиям в условиях террористической угрозы

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В пятой школе Карабулака провели тренировочное занятие по отработке действий персонала и учащихся учреждения в условиях возникновения террористической угрозы.

По информации мэрии города, согласно легенде возле здания школы был обнаружен подозрительный предмет. Во время учений все задействованные в них лица показали слаженность действий, умение оперативно принимать необходимые решения.

По словам организаторов мероприятия, подобные занятия имеют профилактический характер, способствуют совершенствованию практических навыков по действию в экстремальной ситуации.

Напомним, при обнаружении постороннего предмета необходимо зафиксировать время обнаружения находки или поступления информации; данные лица, сообщившего об обнаружении предмета; определить зону возможной опасности и обеспечить ограждение; довести информацию о находке до руководителя учреждения; попытаться установить, кому принадлежит бесхозная вещь; сообщить в дежурную часть ОМВД России, в территориальный орган безопасности.

Отмечается, что категорически запрещается использовать мобильный телефон рядом с подозрительным предметом.

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