В Карабулаке Ингушетии провели со школьниками учения по действиям в условиях террористической угрозы

По информации мэрии города, согласно легенде возле здания школы был обнаружен подозрительный предмет. Во время учений все задействованные в них лица показали слаженность действий, умение оперативно принимать необходимые решения.

По словам организаторов мероприятия, подобные занятия имеют профилактический характер, способствуют совершенствованию практических навыков по действию в экстремальной ситуации.

Напомним, при обнаружении постороннего предмета необходимо зафиксировать время обнаружения находки или поступления информации; данные лица, сообщившего об обнаружении предмета; определить зону возможной опасности и обеспечить ограждение; довести информацию о находке до руководителя учреждения; попытаться установить, кому принадлежит бесхозная вещь; сообщить в дежурную часть ОМВД России, в территориальный орган безопасности.

Отмечается, что категорически запрещается использовать мобильный телефон рядом с подозрительным предметом.