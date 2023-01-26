В Карабулаке Ингушетии проверили пожарную безопасность в крупнейшем в городе торговом центре

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, в рейде межведомственной рабочей группы приняли участие представители регионального МЧС, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, газовой службы, мэрии.

По словам заместителя руководителя МЧС по региону Умалата Меслаурова, по итогам проверки каких-то существенных нареканий к данному торговому предприятию не выявлено.

Владелец магазина Беслан Шишханов в свою очередь подчеркнул, что вопросам безопасности посетителей и персонала уделяется пристальное внимание.