Пожарная безопасность

В Карабулаке Ингушетии проверили пожарную безопасность в крупнейшем в городе торговом центре

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В Карабулаке проверили состояние пожарной безопасности самого крупного в городе торгового центра «Парус».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, в рейде межведомственной рабочей группы приняли участие представители регионального МЧС, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, газовой службы, мэрии.

По словам заместителя руководителя МЧС по региону Умалата Меслаурова, по итогам проверки каких-то существенных нареканий к данному торговому предприятию не выявлено.

Владелец магазина Беслан Шишханов в свою очередь подчеркнул, что вопросам безопасности посетителей и персонала уделяется пристальное внимание.

 

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