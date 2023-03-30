В Карабулаке Ингушетии проводят мониторинг цен на продукты питания в священный месяц Рамадан

Как сообщили в администрации муниципального образования, в инспекции были задействованы представители мэрии города, министерства промышленности и цифрового развития республики, регионального Роспотребнадзора.

Участники мероприятия поочерёдно посетили «СITY Центр» — единственный на территории муниципального образования гипермаркет, «Парус» — самый большой торговый центр в городе, и самый крупный оптовый склад в Карабулаке. В ходе мониторинга особое внимание уделили ассортименту, проверялись качество товара и срок годности. Исследование показало, что цены находятся в пределах средних значений по республике, а на некоторые позиции и ниже.

Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов попросил руководителей торговых предприятий по возможности сдерживать цены, не допуская их роста, особенно спекулятивного, в том числе на фоне ожидаемого резкого повышения спроса в праздничные дни.

Отмечается, что предприниматели отнеслись с пониманием к рекомендациям, отметив, что сами готовы проявить инициативу в этом деле. Они планируют ценовые скидки на социально важные товары, чтобы пойти навстречу покупателям. В частности, на оптовом складе № 1 в Рамадан финики, традиционно используемые для разговения после дневного поста, реализуются по закупочной стоимости, также здесь действует минимальная наценка на ряд других товаров из стандартной потребительской корзины.