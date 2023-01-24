В Карабулаке Ингушетии проводят срочный ремонт котельной «афганского» МКД

Заместитель главы города Азраил Джандигов и начальник производственного отдела мэрии Магомед Мальсагов посетили котельную, обслуживающую многоквартирный дом на улице Джабагиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, накануне жильцы так называемого «афганского дома» жаловались на отсутствие тепла в квартирах. Как выяснилось, причина аварийного отключения котельной — выход из строя футерованной камеры котла.