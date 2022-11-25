В Карабулаке Ингушетии школьникам рассказали о разрушительном действии наркотиков

Как сообщили в мэрии города, беседу с учащимися 9-10 классов школы-гимназии провели представители антинаркотической комиссии муниципального образования, ОМВД России по Карабулаку, молодежного совета города.

Отмечается, что школьникам рассказали о губительных последствиях употребления наркотиков, о том, как не попасть в зависимость, также ребятам раздали информационный материал в виде брошюр и блокноты.