Профилактика наркомании

В Карабулаке Ингушетии школьникам рассказали о разрушительном действии наркотиков

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В Карабулаке прошло мероприятие по профилактике распространения наркотиков в молодёжной среде.

Как сообщили в мэрии города, беседу с учащимися 9-10 классов школы-гимназии провели представители антинаркотической комиссии муниципального образования, ОМВД России по Карабулаку, молодежного совета города.

Отмечается, что школьникам рассказали о губительных последствиях употребления наркотиков, о том, как не попасть в зависимость, также ребятам раздали информационный материал в виде брошюр и блокноты.

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