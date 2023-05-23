В Карабулаке Ингушетии снова пройдет «Битва дворов» на воркаут-площадке
При организационной поддержке мэрии Карабулака и комитета по делам молодежи Ингушетии на спортивной площадке, которая установлена в рамках проекта «Спортмастера» «Спорт для всех», 24 мая в 13 часов на улице Промысловая пройдет дворовый турнир по воркауту.
Организаторы соревнований предложили спортивной молодежи региона присоединиться к «битве» и стать участниками процесса популяризации здорового образа жизни.
Турнир пройдет по следующим дисциплинам: выход силой на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике, планка на время.
Принять участие в турнире могут все желающие от 18 до 35 лет. Регистрация ведется по следующему номеру телефона: WhatsApp +7-928-093-73-48.