Воркаут

В Карабулаке Ингушетии снова пройдет «Битва дворов» на воркаут-площадке

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При организационной поддержке мэрии Карабулака и комитета по делам молодежи Ингушетии на спортивной площадке, которая установлена в рамках проекта «Спортмастера» «Спорт для всех», 24 мая в 13 часов на улице Промысловая пройдет дворовый турнир по воркауту.

Организаторы соревнований предложили спортивной молодежи региона присоединиться к «битве» и стать участниками процесса популяризации здорового образа жизни.

Турнир пройдет по следующим дисциплинам: выход силой на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике, планка на время.

Принять участие в турнире могут все желающие от 18 до 35 лет. Регистрация ведется по следующему номеру телефона: WhatsApp +7-928-093-73-48.

 

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