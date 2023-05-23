В Карабулаке Ингушетии снова пройдет «Битва дворов» на воркаут-площадке

Организаторы соревнований предложили спортивной молодежи региона присоединиться к «битве» и стать участниками процесса популяризации здорового образа жизни.

Турнир пройдет по следующим дисциплинам: выход силой на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике, планка на время.

Принять участие в турнире могут все желающие от 18 до 35 лет. Регистрация ведется по следующему номеру телефона: WhatsApp +7-928-093-73-48.