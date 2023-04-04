В Карабулаке Ингушетии состоится сход граждан по вопросу военной службы по контракту

Как сообщили в администрации муниципального образования, в мероприятии примут участие сотрудники военного комиссариата и иные должностные лица, представители старшего поколения и молодёжи, религиозные и общественные деятели, военнослужащие, находящиеся на контрактной службе.

В рамках встречи спикеры подробно разъяснят условия службы и предъявляемые требования к контрактникам. Участники схода смогут получить из первых уст ответы на все интересующие вопросы по данной теме.