Сход граждан

В Карабулаке Ингушетии состоится сход граждан по вопросу военной службы по контракту

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В актовом зале мэрии Карабулака 6 апреля в 10:00 состоится сход жителей города по вопросу набора граждан на военную службу по контракту в Ингушетии.

Как сообщили в администрации муниципального образования, в мероприятии примут участие сотрудники военного комиссариата и иные должностные лица, представители старшего поколения и молодёжи, религиозные и общественные деятели, военнослужащие, находящиеся на контрактной службе.

В рамках встречи спикеры подробно разъяснят условия службы и предъявляемые требования к контрактникам. Участники схода смогут получить из первых уст ответы на все интересующие вопросы по данной теме.

 

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