В Карабулаке Ингушетии учащимся гимназии разъяснили их роль в благоустройстве родного города

Как сообщили в мэрии муниципального образования, очередное мероприятие состоялось в актовом зале школы-гимназии № 1. В мероприятии приняли участие вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов, депутат местного законодательного собрания, член Общественного совета при МВД России по РИ Хусейн Амаков, председатель Молодёжного совета города Бай-Али Бисаев.

Отмечается, что спикеры подробно довели до старшеклассников основные тонкости голосования, которое проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года с помощью специализированной онлайн-платформы za. gorodsreda. ru.

Заместитель мэра отметил важность количества голосов, это напрямую отражается на объёмах финансирования программы. Он попросил присутствующих активно выбирать объекты благоустройства, а также помочь родителям, домочадцам разобраться с процессом электронного голосования. Азраил Джандигов сообщил об уже реализуемых в текущем году проектах, акцентировав внимание на улице Фрунзе, на которой и располагается данное образовательное учреждение.

Старшеклассников ознакомили с объектами-претендентами на благоустройство в ближайшие несколько лет. В этом году граждане могут проголосовать за дизайн-проекты девяти общественных территорий, расположенных на улицах Джабагиева, Дьякова, Бочалова, Градусова, Берда Евлоева, Мира, Халида Цечоева, Саит-Хамзата Бидери, 70-летия Депортации.