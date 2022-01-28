В Карабулаке Ингушетии установили 12 утепленных домиков для безнадзорных кошек

В ходе мероприятия на территории муниципального образования установили 12 утепленных домиков для безнадзорных кошек в местах их наибольшего скопления, где их могут покормить сердобольные граждане.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, власти надеются, что в оставшиеся зимние дни хвостатые проведут в более сносных условиях.

«Хочу поблагодарить за предоставленные кошкины домики директора фонда Фатиму Сакалову. Пусть это зачтется Всевышним как благое деяние», — отметил мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов.