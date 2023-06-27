В Карабулаке Ингушетии установили баннеры с фотографией победителя конкурса «Учитель года»

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В рамках Года педагога и наставника в Карабулаке установлены баннеры с изображением победителя регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2023» Зареты Боковой.

Как сообщили в мэрии города, учитель биологии школы № 3 г. Карабулака Зарета Бокова объявлена победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Именно она будет представлять республику на заключительном этапе конкурса.

Отмечается, что конкурс «Учитель года России» призван способствовать повышению престижа профессии учителя, выявлению талантливых учителей и распространению успешных образцов инновационной практики и нового качества образования, стимулированию дальнейшего профессионального роста учителей.

 

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