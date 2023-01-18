В Карабулаке Ингушетии устраняют последствия аварии на магистральном водопроводе

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, требуется замена 36-метрового участка трубы диаметром 219 мм. Отмечается, что к мероприятию подключена специальная техника, привлечены специалисты.

Ход работ находится на контроле руководства муниципального образования, представители мэрии находятся на объекте. В связи с проводимыми работами подача воды прекращена до 17 часов 18 января.