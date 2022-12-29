В Карабулаке Ингушетии в 2022 году урегулировали две многолетние вражды

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В Карабулаке в 2022 году урегулировали две многолетние вражды и более тридцати конфликтных ситуаций.

Об этом было заявлено на плановом заседании примирительной комиссии при главе города. Член республиканской и муниципальной примирительной комиссии Иса Даурбеков сообщил в своём докладе, что по милости Всевышнего в 2022 году удалось примирить участников двух конфликтов, имевших в прошлом трагические последствия, кровная вражда между семьями тянулась многие годы.

Кроме того, в течение года возникло более 30 напряжённых ситуаций между жителями города по разным причинам, в том числе после дорожно-транспортных происшествий, все они благополучно разрешились.

Как сообщили в мэрии Карабулака, в текущем году члены комиссии несколько раз посещали семьи жертв конфликтов, проводили беседы с родными и близкими погибших. Прилагаются усилия для возможного смягчения позиций сторон конфликтов, их примирения, прощения крови.

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