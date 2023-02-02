В Карабулаке Ингушетии вандалы испортили общественное имущество на мини-спортплощадке
В Карабулаке вандалы порвали ограждение, сломали скамейку, испортили покрытие в воркаут-зоне на улице Кирова.
Мэр города поблагодарил неравнодушного карабулакчанина, который выложил видео в Telegram с последствиями от хулиганских действий, мягко говоря, невоспитанных граждан, которые покусились на мини-спортплощадку.
Градоначальник призвал жителей муниципального образования беречь общественное имущество и пообещал принять меры по пресечению подобных случаев.