Благоустройство

В Карабулаке Ингушетии ведется благоустройство улицы Фрунзе

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В Карабулаке ведётся благоустройство улицы Фрунзе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в мэрии города, данная территория стала одним из победителей рейтингового голосования по отбору объектов для первоочередного благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда».

На объекте запланировано асфальтирование дорожного полотна протяжённостью 570 метров, устройство пешеходного тротуара и освещения, установка удобных лавочек и урн для мусора.

Это место насыщено социально важными объектами: школа-гимназия, медико-технологический колледж, мечеть и заканчивается улица православным кладбищем.

Отмечается, что благодаря реализации нацпроекта эта часть города заметно преобразится, студенты колледжа и учащиеся гимназии смогут в более комфортных условиях добираться до своих учебных заведений, также положительные изменения в ближайшее время почувствуют прихожане мечети и посетители кладбища.

Напомним, в 2023 году в Карабулаке по указанному нацпроекту благоустраиваются три общественные территории. На улицах Промысловой и Заречной намеченные работы завершены досрочно, на улице Фрунзе они также ведутся с опережением графика и находятся на завершающем этапе.

 

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