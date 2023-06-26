В Карабулаке Ингушетии впервые прошли военно-спортивные соревнования

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На центральном стадионе города Карабулака прошли военно-спортивные состязания среди молодёжи.

Мероприятие организовала мэрия Карабулака при содействии 503-го мотострелкового полка, поддержке молодёжного совета города и регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили в администрации муниципалитета, 33 участника боролись за звания лучших в трёх соревновательных дисциплинах: стрельбе по статичной мишени, метании гранаты и военизированной эстафете.

Места на условном пьедестале почёта распределились следующим образом. В стрельбе первое место занял Ибрагим Ганиев, второе — Гази-Магомед Аушев, третье — Энвер Плиев. В метании гранаты первым стал Хамзат Эльмурзаев, вторым — Илез Илиев, третьим — Илез Часыгов. В эстафете победил Ислам Илиев, Муслим Ганиев стал вторым, Адам Махлоев — третьим.

Тройку сильнейших физкультурников в каждой номинации организаторы поощрили ценными призами и дипломами в соответствии с занятыми местами.

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