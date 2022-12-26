В Карабулаке Ингушетии вручили призы за лучшее новогоднее оформление торговых объектов

Сотрудники экономического отдела мэрии города вручили трём отличившимся представителям бизнес-сообщества ценные призы.

Победителем муниципального конкурса на самое красочное оформление объектов торговли и сферы услуг стал торговый центр «Парус» (Беслан Шишханов), далее с небольшим отставанием от лидера по присуждённым конкурсной комиссией баллам финишировал магазин «Беркат» (Дауд Аушев) и почётное третье место в активе АГЗС M-GI (Заурбек Мальсагов).

Как сообщили в мэрии города, обладателям первого и второго места достались телевизоры различной диагонали, третий призёр конкурса получил планшет.