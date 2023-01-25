В Карабулаке Ингушетии за последние годы благоустроено 34 общественные территории
За время реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Карабулаке благоустроено 26 общественных и 8 дворовых территорий.
Из проектов, воплощённых в жизнь в городе с 2017 года, в мэрии обозначили семь наиболее значимых: парк Славы, парк имени первого Героя России Суламбека Осканова, сквер Ветеранов, большой двор шести многоквартирных домов, улицы Толстого и Градусова, мини-футбольный стадион.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, за шесть лет в Карабулаке осуществлены следующие работы: обустройство зон массового отдыха, асфальтирование дорог, развёртывание спортивных площадок, укладка тротуаров, налаживание освещения, открытие автостоянок.