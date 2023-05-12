В Карабулаке Ингушетии заработал детский телефон доверия

Отмечается, что специалист органа опеки и попечительства мэрии города выслушает, ответит на вопросы, проконсультирует, окажет психологическую поддержку.

Гражданин, позвонивший на телефон доверия, может не называть себя, не передавать какие-либо личные данные. Все разговоры конфиденциальны.

По словам сотрудников мэрии Карабулака, телефон доверия способствует профилактике семейного неблагополучия, стрессовых настроений у детей и подростков, защите их прав и укреплению семьи. Номер телефона доверия: 8-928-098-00-71.