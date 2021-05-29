В Карабулаке ликвидируют последствия повреждения водопровода во время земляных работ
Жители города Карабулака временно останутся без питьевой воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в МУП «Управляющая компания» ЖКХ.
«При проведении земляных работ по улице Кирова с применением специализированной техники был поврежден центральный водопровод», — сказал представитель компании.
Он отметил, что в связи с возникшей ситуацией ремонт поврежденной трубы и восстановительные работы на аварийном участке не представляются возможными без перекрытия воды.
Все силы коммунальщики бросили на устранение аварии. По окончании работ водоснабжение города будет восстановлено.