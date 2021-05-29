Водоснабжение

В Карабулаке ликвидируют последствия повреждения водопровода во время земляных работ

0

Жители города Карабулака временно останутся без питьевой воды из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщили газете «Ингушетия» в МУП «Управляющая компания» ЖКХ.

«При проведении земляных работ по улице Кирова с применением специализированной техники был поврежден центральный водопровод», — сказал представитель компании.

Он отметил, что в связи с возникшей ситуацией ремонт поврежденной трубы и восстановительные работы на аварийном участке не представляются возможными без перекрытия воды.

Все силы коммунальщики бросили на устранение аварии. По окончании работ водоснабжение города будет восстановлено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан
В Ингушетии с начала года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185
В Ингушетии подрядчик предстанет перед судом за хищение 1,6 млн рублей
Юные художники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии»
Ингушские артисты дадут концерт на курорте «Армхи» в честь открытия летнего туристического сезона
Ингушских аспирантов и молодых ученых приглашают к участию в конкурсном отборе на стажировку в ведущих университетах Германии
Ингушский спортсмен Алихан Шанхоев успешно выступил на всероссийских соревнованиях по тхэквондо в Рязани
В Ингушском музее изобразительных искусств состоялось открытие персональной выставки Батыра Картоева
Студенты Ингушского госуниверситета встретились с руководством вуза
Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартует в видеосервисе Wink
Исмаил Ханиев выступит на юношеском чемпионате Европы по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 