В Карабулаке ликвидируют последствия повреждения водопровода во время земляных работ

«При проведении земляных работ по улице Кирова с применением специализированной техники был поврежден центральный водопровод», — сказал представитель компании.

Он отметил, что в связи с возникшей ситуацией ремонт поврежденной трубы и восстановительные работы на аварийном участке не представляются возможными без перекрытия воды.

Все силы коммунальщики бросили на устранение аварии. По окончании работ водоснабжение города будет восстановлено.