Водоснабжение

В Карабулаке отключат воду из-за многочисленных аварий на сетях

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Жители города Карабулака Ингушетии останутся без водоснабжения 11 октября из-за 12 аварий на местных водопроводных линиях, сообщили газете «Ингушетия» в ГУП «Единый оператор Ингушетии по водоснабжению».

«В настоящее время наблюдается более 12 аварийных ситуаций на местных водопроводных линиях. В связи с критической ситуацией, сложившейся в результате этих аварий, для проведения срочных работ по устранению прорывов воды будет ограничено водоснабжение завтра, 11 октября, с 09:00 до 18:00 мск», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации и запастись водой на указанный период времени.

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