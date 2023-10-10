В Карабулаке отключат воду из-за многочисленных аварий на сетях

«В настоящее время наблюдается более 12 аварийных ситуаций на местных водопроводных линиях. В связи с критической ситуацией, сложившейся в результате этих аварий, для проведения срочных работ по устранению прорывов воды будет ограничено водоснабжение завтра, 11 октября, с 09:00 до 18:00 мск», — говорится в сообщении.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к данной ситуации и запастись водой на указанный период времени.