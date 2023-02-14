Муниципалитет

В Карабулаке переименуют переулок в честь Героя России, погибшего в зоне СВО

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В мэрию Карабулака поступило обращение из первого микрорайона города о возможности переименования переулка Заводского в улицу имени Героя России Адама Хамхоева, погибшего в зоне СВО.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, комиссия в составе начальников имущественного и архитектурного отделов мэрии города Магомеда Оздоева и Магомеда Цурова, а также депутата городского совета, члена общественного совета при МВД Ингушетии Хусена Амакова посетила переулок, чтобы поговорить с людьми, выяснить отношение граждан к этой инициативе.

Мониторинг показал, что жители положительно оценили данную инициативу, прекрасно сознавая то, что придётся идти на некоторые временные неудобства в связи с необходимостью менять документы. По их словам, будет правильнее, чтобы улица носила имя мужественного земляка, чем имела бы обезличенное название.

Вопрос переименования с учётом мнения граждан будет рассмотрен на ближайшем заседании топонимической комиссии муниципального образования.

 

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