В Карабулаке подвели итоги второго дня голосования

Председатель территориальной избирательной комиссии Аслан Амхадов отметил, что выборный процесс в городе проходил в штатном режиме, замечаний и жалоб не было. Всего на 20.00 18 сентября проголосовало 51,57% избирателей.

Люди активно голосовали, в том числе и на участке № 206 в учреждении ОФСИН. Члены участковых комиссий выезжали на дом к избирателям, которые не могли по ряду причин приехать на участки. Впервые голосующие получили сувениры, особое отношение было проявлено к пожилым избирателям.