В Карабулаке прошёл сход граждан по вопросам военной службы по контракту

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В Доме культуры города Карабулака прошёл сход граждан, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В мероприятии приняли участие вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов, начальник военно-учётного стола Алаудин Картоев, председатель Комитета солдатских отцов по Ингушетии Руслан Сагов, руководитель регионального филиала Всероссийского союза «Боевое братство» Усман Шарипов.

На сходе обсуждались вопросы прохождения военной службы по контракту и весеннего призыва 2023 года. Отмечается, что граждан познакомили с условиями контрактной службы, рассказали о преимуществах и льготах, на которые могут рассчитывать военнослужащие.

Спикеры мероприятия особое внимание уделили возможности прохождения обучения в военных вузах страны и построения военной карьеры в целом. Во второй части собрания его участники обсудили тему призыва на срочную службу в ряды Вооружённых сил России.

Напомним, с 1 апреля стартует весенняя призывная кампания.

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