В Карабулаке провели экологическую акцию

Мероприятие прошло в районе пешеходного мостика, соединяющего территории парка имени 25-летия Республики Ингушетия и центрального городского пруда. Это одно из любимых мест отдыха и купания жителей муниципалитета.

В акции приняли участие студенты Карабулакского колледжа государственной и муниципальной службы, необходимый инвентарь волонтёрам предоставила городская администрация.