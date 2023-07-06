Экология

В Карабулаке провели экологическую акцию

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В Карабулаке провели экологическую акцию по очистке русла реки Сунжа от мусора, сообщили в мэрии города.

Мероприятие прошло в районе пешеходного мостика, соединяющего территории парка имени 25-летия Республики Ингушетия и центрального городского пруда. Это одно из любимых мест отдыха и купания жителей муниципалитета.

В акции приняли участие студенты Карабулакского колледжа государственной и муниципальной службы, необходимый инвентарь волонтёрам предоставила городская администрация.

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