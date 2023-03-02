В Карабулаке проверили газовое оборудование в многоквартирных домах

По информации мэрии муниципального образования, в профилактической акции приняли участие представители городской администрации, отдела надзорной деятельности МЧС по Ингушетии, газовой службы, службы участковых уполномоченных полиции. Особое внимание уделялось состоянию газовых плит, котлов, колонок, дымовых и вентиляционных каналов.

Отмечается, что жителям многоквартирных домов рассказали об основных правилах пользования газом в быту и вручили памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования.

Участники рейдов напомнили о том, что перед пользованием газовыми приборами необходимо проверить их исправность.