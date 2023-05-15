В Карабулаке пройдет турнир «Битва дворов на воркаут-площадке»
При организационной поддержке мэрии города и Комитета по делам молодежи Ингушетии на спортивной площадке, которая установлена в рамках проекта «Спортмастера» «Спорт для всех», 16 мая в 11:00 пройдет дворовый турнир по воркауту.
«Мы предлагаем спортивной молодёжи региона присоединиться к соревнованиям и принять активное участие в процессе популяризации здорового образа жизни», — заявили в молодёжном ведомстве республики.
«Битва» пройдет по следующим дисциплинам: выход силой на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике, планка на время.
Отмечается, что принять участие в турнире могут все желающие от 18 до 35 лет. Регистрация ведется по следующему номеру телефона: WhatsApp +7-928-093-73-48.