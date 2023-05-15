Воркаут

В Карабулаке пройдет турнир «Битва дворов на воркаут-площадке»

0

При организационной поддержке мэрии города и Комитета по делам молодежи Ингушетии на спортивной площадке, которая установлена в рамках проекта «Спортмастера» «Спорт для всех», 16 мая в 11:00 пройдет дворовый турнир по воркауту.

«Мы предлагаем спортивной молодёжи региона присоединиться к соревнованиям и принять активное участие в процессе популяризации здорового образа жизни», — заявили в молодёжном ведомстве республики.

«Битва» пройдет по следующим дисциплинам: выход силой на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике, планка на время.

Отмечается, что принять участие в турнире могут все желающие от 18 до 35 лет. Регистрация ведется по следующему номеру телефона: WhatsApp +7-928-093-73-48.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дети в рамках проекта «Культура для школьников» узнали о творчестве поэта Гирихана Гагиева
Власти Ингушетии решили обновить дорогу на одной из центральных улиц в столице
Власти Магаса из-за дождей не могут провести противоклещевую обработку деревьев
Представители Ингушетии принимают участие во Всероссийском туристическом слете «Маевка»
В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Идрису Базоркину
В Назрани 10-11 июня пройдет первый Всероссийский турнир по грэпплингу
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие по чествованию юных кулинаров
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на открытом первенстве города Махачкалы по плаванию
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс «Золотая тыква»
В Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»-2023
Юные ингушские боксеры успешно выступили на турнире в станице Суворовская Ставропольского края

Главное

Яндекс.Метрика

 