В Карабулаке пройдёт открытая квест-игра ко Дню города

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, все желающие могут принять участие в интересном приключении. Для этого надо было до 27 августа собрать команду из 5 человек, выбрать капитана, оседлать железного коня и в путь — покорять непростые испытания.

Сюжет квеста — на языке геймеров — это «бродилка» по городу с решением различных головоломок. Успех в выполнении заданий будет сопутствовать тем, кто наблюдателен, умеет ориентироваться в пространстве и логически мыслить, ну и прежде всего успел хорошо узнать город.

Четыре лучшие команды получат ценные призы с учётом занятых итоговых мест. Общий призовой фонд по сравнению с прошлогодним мероприятием подобного рода увеличен в несколько раз.