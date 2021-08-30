В Карабулаке пройдёт открытая квест-игра ко Дню города
В Карабулаке 3 сентября пройдёт открытая квест-игра, посвящённая 26-летию города, которое отмечается 30 августа.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, все желающие могут принять участие в интересном приключении. Для этого надо было до 27 августа собрать команду из 5 человек, выбрать капитана, оседлать железного коня и в путь — покорять непростые испытания.
Сюжет квеста — на языке геймеров — это «бродилка» по городу с решением различных головоломок. Успех в выполнении заданий будет сопутствовать тем, кто наблюдателен, умеет ориентироваться в пространстве и логически мыслить, ну и прежде всего успел хорошо узнать город.
Четыре лучшие команды получат ценные призы с учётом занятых итоговых мест. Общий призовой фонд по сравнению с прошлогодним мероприятием подобного рода увеличен в несколько раз.